Украинцы потеряли в неплатежеспособных банках 111 миллиардов - Гонтарева

Национальный банк Украины оценивает потери клиентов в банках, которые были признаны неплатежеспособными в ходе очистки банковской системы, в 111 миллиардов гривень.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева после церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в сфере реализации активов неплатежеспособных банков между Нацбанком, Минэкономразвития, Фондом гарантирования вкладов физлиц и Transparency International Украина.

"По нашим подсчетам, потенциальные потери клиентов банков, которые были выведены с рынка, составляют 111 миллиардов гривень, из них 59 миллиардов гривень – это потери по не гарантированным вкладам Фондом гарантирования, еще 52 миллиарда гривень потеряли субъекты хозяйствования", - сказала она.

Глава НБУ напомнила, что в результате проведенной очистки банковской системы за 2 года с рынка выведено 80 банков, и в настоящее время Фонд гарантирования вкладов физлиц занимается реализацией активов этих банков, чтобы вернуть средства клиентам банков.

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Также Гонтарева отметила, что задолженность неплатежеспособных банков перед регулятором по кредитам рефинансирования составляет 53 миллиарда гривень, в связи с чем Нацбанк как кредитор также заинтересован максимально эффективно продать имущество этих банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, Министерство экономического развития и торговли, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Transparency International Украина подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу построения в нашей стране прозрачной и эффективной системы реализации активов неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 13 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного "Родовид Банка".

Ранее Фонд гарантирования вкладов озвучивал планы выручить от продажи активов неплатежеспособных банков в текущем году порядка 15 миллиардов гривень.