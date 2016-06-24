Гонтарева уверяет, что падение фунта не сможет повлиять на международные резервы Украины

Падение фунта стерлингов после оглашения результатов референдума Brexit, в ходе которого граждане Великобритании отдали большинство голосов за выход страны из Европейского Союза, не окажет существенного влияния на международные резервы Украины.

Об этом сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Фунт никогда не был основной валютой наших торговых партнеров, потому его очень мало в резервах. Наши резервы в американских долларах, в евро и СПЗ. Очень малая сумма, менее чем 2% - в других валютах. Фунта там очень мало", - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о влиянии падения английского фунта стерлингов на международные резервы Украины.

Читайте такжеBrexit обвалил мировые биржи и цены на нефть до новых минимумов

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня 2016 года составили 13,536 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 2,2%, или на 295 миллионов долларов, больше показателя на 1 мая.

По данным Национального банка Украины, резервы растут второй месяц подряд и их текущий объем превысил уровень начала 2016 года.

23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.