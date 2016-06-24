Гривня продолжает укрепляться на межбанке

В пятницу, 24 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,86/24,89 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7060/27,7350 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3810 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,8699 грн/долл., к этому часу заключено 52 сделки на сумму 31,74 млн долл.