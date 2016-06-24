Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год: курс гривни 27,2 за доллар

Кабинет министров Украины утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год, предполагающий прогноз дефицита бюджета на уровне 3% ВВП, предельного размера госдолга 66% ВВП и курса гривни в 27,2 грн за доллар. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Читайте такжеДанилюк: На субсидии в следующем году пойдет не менее 70-80 миллиардов

«Предлагаю утвердить и направить в парламент», - прокомментировал решение правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В ходе обсуждения документа, министры также внесли в проект резолюции ресурсы для формирования целевых фондов - фонда энергоэффективности, дорожного фонда и фонда поддержки малых фермерских хозяйств, а также фонда регионального развития.

Присутствовавший на заседании правительства первый вице-премьер-министр Степан Кубив поблагодарил министров за работу над проектом бюджетной резолюции. «Дефицит бюджета (по проекту резолюции - УНИАН) определен на уровне 3% ВВП, объем государственного долга - не более 66% ВВП, предоставление госгарантий в размере не более 5% доходов общего фонда бюджета, курс гривни на уровне в среднем за год 27,2 грн за доллар», - сказал Кубив.

Ранее в правительстве отмечали, что в дальнейшем в Украине бюджетный процесс будет изменен, и Министерство финансов, как ключевое министерство по формированию бюджета, будет нарабатывать проекты бюджета сроком на три года.

Справка УНИАН. Согласно Бюджетному кодексу Украины, проект Бюджетной резолюции направляется в парламент, где должен быть принят в качестве основы формирования бюджета на 2017 год.