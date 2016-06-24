Конституционный суд определит законность валютных кредитов в Украине

Конституционный суд должен решить, нужны ли украинцам индивидуальные лицензии НБУ для получения валютных займов, сообщает Deutsche Welle.

"Конституционный суд начал рассматривать законность выдачи украинцам банковских валютных кредитов. Вопрос лицензий при получении валютных кредитов возбудила одна из сельсоветов. Речь идет о Колонщинську сельский совет Макаровского района Киевской области, который просил официально растолковать, нужны заемщикам в таких случаях индивидуальные валютные лицензии Национального банка Украины (НБУ)", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля" действительно обязывает резидентов Украины получить индивидуальную лицензию для расчета друг с другом в иностранной валюте. Однако согласно постановлению НБУ №483, такая лицензия не может быть выдана, если валюта предоставлена в кредит. Поэтому фактически граждане в коем случае не могут рассчитываться между собой иностранной валютой, и Колонщинский сельсовет считает, что банки не имели права выдавать такие кредиты.

"Получается, что банк выдал кредит для проведения незаконной операции, - говорится в конституционном представлении сельского совета. - Защищаясь, банки отвечают, что имели право выдавать кредиты в иностранной валюте, мотивирующие тем, что имели соответствующие лицензии. А что заемщик будет делать с полученной валютой, то его дело, банка, мол, это не касается. Но это явная ложь, потому что в статье 348 Хозяйственного кодекса говорится, что банк осуществляет контроль за выполнением условий кредитного договора".

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Итак, теперь Конституционный суд должен определить, требует получения валютного кредита получения для заемщика и валютной лицензии.

Для заемщиков решение о необходимости индивидуальной лицензии при получении кредитов будет означать, что кредитный договор станет недействительным. Но это не даст им права не возвращать долги. "Заемщик будет обязан вернуть кредит с учетом погашеноі части и процентов. Остается непонятным, по какому курсу будет рассчитываться эта сумма к возврату. Кроме того, если исполнение обязательства обеспечено ипотекой, суд сможет наложить на нее арест, который можно будет снять только если заемщик в течение 30 дней вернет банку деньги",- прокомментировал в беседе с DW старший юрист юрфирмы "CMS Cameron McKenna" Вячеслав Овечкин.

Если же суд признает, что лицензии при кредитовании не были нужны, получение займов в будущем станет сложнее. "Это станет основанием для НБУ обязать банки более тщательно отслеживать целевое назначение сумм займа и дальнейшее перемещение этих денег. Понятно, что это ляжет бременем и на должника", - заметил юрист юридически-консалтинговой компании "Де-юре" Роман Бондарев.