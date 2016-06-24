Работающие банки в Украине получили прибыль впервые за 13 месяцев

Работающие банки в Украине, без учета неплатежеспособных финучреждений, по итогам мая 2016 года получили прибыль на общую сумму 2,1 млрд грн, при этом положительный результат за месяц зафиксирован впервые за последние 13 месяцев.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе 32 банка в мае получили убытки на общую сумму 1,3 млрд грн, 74 банка - прибыль на общую сумму 3,4 млрд грн. Главным фактором формирования прибыли Нацбанк назвал существенное сокращение объемов отчислений в резервы при одновременном росте процентных доходов по кредитам, предоставленным физическим лицам, более чем вдвое.

По информации НБУ, в целом по итогам 5 месяцев – января-мая- результат деятельности работающих банков остается отрицательным и составляет 9,2 млрд грн, однако этот показатель в 2,6 раза меньше по сравнению с убытком за аналогичный период предыдущего года на уровне 23,8 млрд грн.

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В том числе доходы банков за январь-май составили 72,3 млрд грн, что на 14,5% меньше показателя за соответствующий период 2015 года, расходы – 81,5 млрд грн, что на 24,7% меньше прошлогоднего показателя.

Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 мая 2016 года составил 11,5 млрд грн, что на 16,6% меньше показателя на 1 мая предыдущего года.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.