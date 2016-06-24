Fitch хочет пересмотреть рейтинг Британии

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) окажет умеренное негативное воздействие на кредитоспособность Великобритании, и международное рейтинговое агентство Fitch в скором времени пересмотрит суверенный рейтинг страны, сообщает Прайм со ссылкой на релиз агентства.

В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе любые рейтинговые действия, скорее всего, будут зависеть от величины и продолжительности воздействия (Brexit - ред.) на ВВП страны, уровня снижения курса фунта стерлингов и последующее влияние на инфляцию, цены на активы, уровень безработицы и кредитные ставки", - говорится в сообщении.

По мнению агентства, Brexit приведет к вялому росту британских компаний в среднесрочной перспективе, снижению инвестиций и неопределенности в отношении будущих торговых соглашений британцев с другими странами.

Среди последствий Brexit агентство также выделяет негативное влияние на банковский сектор Великобритании, так как ее бизнес может переместиться в ЕС, возможную неудачу в заключении ряда будущих торговых соглашений, а также более высокие затраты на импорт и давление на экспорт страны.

В настоящий момент долгосрочный суверенный рейтинг Великобритании находится на уровне "AA+".