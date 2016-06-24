Минэкономразвития: Выход Британии из ЕС может негативно отразиться на экономике Украины
Заместитель министра Юлия Ковалив отметила, что существенного влияния на финансовое состояние Украины выход Британии из ЕС не окажет.
Выход Великобритании из Европейского Союза по результатам проведенного референдума существенно не повлияет на финансовое состояние Украины, но потребует учета негативного влияния на экономику страны в государственной политике, в том числе - в части диверсификации торговых партнеров.
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Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве.
“Формирование разрывов в европейской зоне носит скорее социально-политический характер, чем характер экономической стабильности. Но этот факт может повлиять на рост экономики в европейской зоне, и это нужно учитывать в бюджетной политике, внешней торговле”, - сказал он.
В свою очередь, заместитель министра Юлия Ковалив, присутствовавшая на брифинге, отметила, что существенного влияния на финансовое состояние Украины выход Британии из ЕС не окажет.
“Мы не ожидаем финансовой дестабилизации”, - подчеркнула она.
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При этом заместитель министра - торговый представитель Украины Наталья Микольская, также присутствовавшая на брифинге, отметила, что правительство ожидает решения Еврокомиссии о конкретном механизме выхода Великобритании из ЕС, после чего будет работать в направлении устранения негативных последствий для экономики страны.
“Мы ожидаем формальную позицию Европейской комиссии, как они видят этот процесс, для того, чтобы мы помогли украинскому бизнесу и нашей экономике сбалансировать каким-либо образом негативные последствия, которые он (выход Великобритании из ЕС - УНИАН) будет иметь для нас. Объективно понимая, что Евросоюз у нас основной торговый партнер, любое падение экономики там априори может иметь негативное влияние на нашу экономику. Достаточно значительная зависимость от любого торгового партнера всегда несет риски для экономики. Задача правительства - увеличивать присутствие на действующих рынках и обеспечивать выход на новые рынки”, - подчеркнула торгпред.
Как сообщал УНИАН, по словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, падение фунта стерлингов после оглашения результатов референдума Brexit, в ходе которого граждане Великобритании отдали большинство голосов за выход страны из Европейского Союза, не окажет существенного влияния на международные резервы Украины.
23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.