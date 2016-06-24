Зубко оценил стоимость восстановления Донбасса в $15 миллиардов

Стоимость восстановления пострадавшей от войны инфраструктуры, жилых домов и компаний Донбасса составит до 15 млрд долл., сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра – главу Минрегиона Геннадия Зубко.

«К сожалению, восток Донбасса непосредственно пострадал от войны. Примерная стоимость восстановления ущерба для инфраструктуры, компаний и жилых домов составит до 15 млрд долл.», - цитирует пресс-служба Геннадия Зубко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в январе 2016 года заявил, что Украина получила от международных партнеров гарантии относительно донорской помощи на восстановление Донбасса.

Кабинет министров Украины в конце марта 2016 года одобрил проект распоряжения, которым предусматривается создание международного донорского фонда для восстановления и развития восточных регионов Украины.

9 июня 2016 года Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, позволяющий выделить более 3 млрд грн для финансирования программ восстановления Донецкой и Луганской областей.