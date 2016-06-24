МВФ призывает Британию и ЕС "мягко" перейти к новым экономическим отношениям

Международный валютный фонд призывает руководство Великобритании и Европейского Союза продумать наиболее безболезненный и мягкий путь трансформации экономических отношений в связи с решением граждан Великобритании покинуть ЕС.

Читайте такжеРеферендум в Британии обвалил фунт до 30-летнего минимума

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард.

«Мы приняли во внимание решение граждан Соединенного Королевства. Мы призываем власти Великобритании и Европы работать вместе для того, чтобы обеспечить мягкую трансформацию экономических отношений между Великобританией и ЕС, - говорится в заявлении Лагард. - Мы поддерживаем стремление Банка Англии и Центробанка ЕС поддержать ликвидность банковской системы в период финансовой волатильности. Мы продолжим наблюдать за развитием ситуации и готовы поддержать наших членов, если понадобится».

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Соединенном Королевстве прошел референдум, главным вопросом которого стало: поддерживают ли граждане выход страны из Евросоюза. По результатам проведенного подсчета голосов, порядка 52% принявших участие в голосовании поддержали выход Великобритании из ЕС. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уже заявил, что в ближайшее время подаст в отставку, поскольку стране в новом экономическом будущем потребуется новое руководство.