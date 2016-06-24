Oxford Economics оценила потери экономики Британии от выхода из ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) окажет негативное влияние на ее экономику - ВВП страны через два года будет примерно на 1,5% ниже, чем при ситуации, если бы Британия осталась в ЕС, считают эксперты аналитической компании Oxford Economics.

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Глубина и масштаб экономических последствий Brexit будут также зависеть от реакции остальных стран-членов ЕС, считают эксперты. Есть риск, что ЕС может затянуть заключение новых торговых соглашений.

"Но такая реакция почти наверняка будет вредной для граждан стран ЕС, не в последнюю очередь теперь, когда Великобритания становится для ЕС крупнейшим экспортным рынком. Будем надеяться, что "холодная голова" возьмет вверх", - отмечается в отчете, сообщает Прайм.

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Резкое падение фунта, которое наблюдалось сразу после объявления результатов референдума, не будет носить продолжительный характер, считают в Oxford Economics. "Национальная валюта перейдет к восстановлению после распродаж", - подчеркнули аналитики.

"По мере того, как фунт будет оставаться слабым, цены на импортную продукцию будут более высокими. Это может привести к росту инфляции через год или около того", - отмечается в сообщении.

Эксперты также не исключили, что регулятор в августе может принять решение о сокращении процентной ставки.