Закон об отмене налогообложения пенсий вступит в силу с 1 июля

Закон о повышении уровня облагаемых налогом пенсий до 10 740 грн с 4 350 грн и увеличении ставки налогообложения до 18% с 15% от суммы превышения вступит в силу с 1 июля текущего года.

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Согласно закону, который сегодня был опубликован в газете «Урядовый курьер», он вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его публикации.

Как сообщал УНИАН, c 1 марта 2014 года в Украине облагаются налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года эта сумма составляла 4134 грн, а с 1 мая - 4350 грн. Если пенсия человека превышает данную сумму, он обязан уплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами. Также действует ограничение для работающих пенсионеров, которые получают 85% от пенсии, если она превышает 1611 грн.

2 июня Верховная Рада приняла закон о повышении уровня облагаемых налогом пенсий до 10 740 грн с 4 350 грн и установила ставку налогообложения в 18% от суммы превышения, при этом оставив ограничение выплат работающим пенсионерам. 10 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон.