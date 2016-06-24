Последствия Brexit: мировые банки думают о переносе рабочих мест из Лондона

19:22, 24 июня 2016
Финансы
1617

Банки теперь ожидают спада в британской экономике, а также роста политических рисков в Великобритании и Европе.

REUTERS

Американский банк Morgan Stanley отрицает сообщения о том, что готов начать процесс перевода 2 тысяч работников своего инвестиционного подразделения из Лондона в Дублин или Франкфурт.

Читайте такжеМВФ призывает Британию и ЕС "мягко" перейти к новым экономическим отношениям

Ранее о таких планах банка сообщили источники Би-би-си. По их сведениям, из Великобритании будут переведены топ-менеджмент банка, а также сотрудники, отвечающие за инвестиции и евроклиринг.

В американском банковском холдинге Morgan Stanley на это заявили, что не планируют перевозить сотрудников из Лондона.

Многие банки в своих утренних комментариях заявили, что не ожидали, что победу на референдуме в Великобритании одержат сторонники выхода страны из Евросоюза.

Банки теперь ожидают спада в британской экономике, а также роста политических рисков в Великобритании и Европе.

Читайте такжеBrexit обвалил мировые биржи и цены на нефть до новых минимумов

Другой американский банк JPMorgan, по данным Франс пресс, предупредил, что в Британии могут существенно сократиться рабочие места в финансовом секторе.

В распоряжении агентства оказалась служебная записка, согласно которой после референдума банку придется изменить структуру европейского подразделения и перенести некоторые рабочие места.

Всего в банке, по данным агентства, работают 16 тысяч человек. Банк может переместить в другие страны около 4 тысяч рабочих мест.

О переносе части операций из Великобритании также заявили в HSBC и в Deutsche Bank, добавляет агентство.

В лондонском Сити расположен крупнейший финансовый центр Европы, где работают сотни тысяч человек. Часть из них, таким образом, может лишиться работы или будет вынуждена переехать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter