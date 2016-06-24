Последствия Brexit: мировые банки думают о переносе рабочих мест из Лондона

Американский банк Morgan Stanley отрицает сообщения о том, что готов начать процесс перевода 2 тысяч работников своего инвестиционного подразделения из Лондона в Дублин или Франкфурт.

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Ранее о таких планах банка сообщили источники Би-би-си. По их сведениям, из Великобритании будут переведены топ-менеджмент банка, а также сотрудники, отвечающие за инвестиции и евроклиринг.

В американском банковском холдинге Morgan Stanley на это заявили, что не планируют перевозить сотрудников из Лондона.

Многие банки в своих утренних комментариях заявили, что не ожидали, что победу на референдуме в Великобритании одержат сторонники выхода страны из Евросоюза.

Банки теперь ожидают спада в британской экономике, а также роста политических рисков в Великобритании и Европе.

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Другой американский банк JPMorgan, по данным Франс пресс, предупредил, что в Британии могут существенно сократиться рабочие места в финансовом секторе.

В распоряжении агентства оказалась служебная записка, согласно которой после референдума банку придется изменить структуру европейского подразделения и перенести некоторые рабочие места.

Всего в банке, по данным агентства, работают 16 тысяч человек. Банк может переместить в другие страны около 4 тысяч рабочих мест.

О переносе части операций из Великобритании также заявили в HSBC и в Deutsche Bank, добавляет агентство.

В лондонском Сити расположен крупнейший финансовый центр Европы, где работают сотни тысяч человек. Часть из них, таким образом, может лишиться работы или будет вынуждена переехать.