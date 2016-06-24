Кабмин хочет создать инвестиционный офис в течение 2-3 месяцев

Кабинет министров Украины планирует создать Офис по привлечению инвестиций, который будет сопровождать деятельность иностранных инвесторов в стране, в течение 2-3 месяцев, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на брифинге в Киеве.

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“Мы намерены в течение ближайших 2-3 месяцев создать специальный Офис по привлечению инвестиций, который будет сопровождать инвесторов, рассматривающих возможность инвестирования в Украину”, - сказала она.

По словам Ковалив, одним из ключевых приоритетов в работе правительства является обеспечение инвестиционной привлекательности Украины, которая может стать драйвером экономического роста.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство будет максимально содействовать приходу инвестиций в Украину и намерено всячески поддерживать инвесторов в национальную экономику.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2016 года составил 42,820 млрд долл., что на 297 млн долл., или на 0,7%, выше показателя на начало текущего года на уровне 42,523 млрд долл.

Инвестиции в первом квартале поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 82,9% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.