Самые богатые в мире люди потеряли более $127 миллиардов из-за Brexit
06:03, 26 июня 2016Финансы
2507
Из-за неожиданного результата референдума в Великобритании 400 богатейших людей в мире потеряли 127,4 млрд долларов.
REUTERS
Как сообщает Bloomberg, глобальные рынки акций пошатнулись на фоне результатов волеизъявления британцев, передает РБК-Украина.
Миллиардеры потеряли из-за Brexit 3,2% своего совокупного состояния в 3,9 триллиона долларов.
Читайте такжеСорос: Напряжение в ЕС достигло переломного момента
Больше всех потерял европейский бизнесмен Амансио Ортега - более 6 млрд долларов.
По более чем миллиарду долларов из-за Brexit потеряли Билл Гейтс, Джефф Безос и самый богатый человек Великобритании Джеральд Кавендиш Гросвенор.
Как сообщал УНИАН, на референдуме 23 июня почти 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Сейчас петицию за повторный референдум о Brexit подписали уже 2 млн человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter