Самые богатые в мире люди потеряли более $127 миллиардов из-за Brexit

Как сообщает Bloomberg, глобальные рынки акций пошатнулись на фоне результатов волеизъявления британцев, передает РБК-Украина.

Миллиардеры потеряли из-за Brexit 3,2% своего совокупного состояния в 3,9 триллиона долларов.

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Больше всех потерял европейский бизнесмен Амансио Ортега - более 6 млрд долларов.

По более чем миллиарду долларов из-за Brexit потеряли Билл Гейтс, Джефф Безос и самый богатый человек Великобритании Джеральд Кавендиш Гросвенор.

Как сообщал УНИАН, на референдуме 23 июня почти 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Сейчас петицию за повторный референдум о Brexit подписали уже 2 млн человек.