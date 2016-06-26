Moody's на фоне Brexit понизило прогноз кредитного рейтинга Британии до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение о понижении прогноза кредитного рейтинга Великобритании после референдума о выходе страны из ЕС.

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Прогноз был снижен по рейтингу долгосрочного эмитента и долгового рейтинга со «стабильного» до «негативного», передает «Газета.Ru»

Оба рейтинга подтверждены на уровне «Аа1».

Ранее в Moody`s заявили, что выход Британии из ЕС грозит серьезными рисками.