Moody's на фоне Brexit понизило прогноз кредитного рейтинга Британии до "негативного"
10:05, 26 июня 2016Финансы
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Ранее в агентстве заявили, что выход Британии из ЕС грозит серьезными рисками.
REUTERS
Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение о понижении прогноза кредитного рейтинга Великобритании после референдума о выходе страны из ЕС.
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Прогноз был снижен по рейтингу долгосрочного эмитента и долгового рейтинга со «стабильного» до «негативного», передает «Газета.Ru»
Оба рейтинга подтверждены на уровне «Аа1».
Ранее в Moody`s заявили, что выход Британии из ЕС грозит серьезными рисками.
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