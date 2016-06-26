Потери Великобритании от выхода из ЕС оценили в 300 миллиардов евро

Потери Великобритании из-за выхода из ЕС могут превысить 300 млрд евро до 2030 года.

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Такое мнение высказал руководитель экономического отдела Немецкого фонда Бертельсмана Андреас Есслер, передает Deutsche Welle.

По его словам, Brexit может привести к ограничению экспорта, уменьшению инвестиций и снижению инновационной привлекательности страны для европейских экономических партнеров.

Также эксперты считают, что в случае полной торговой изоляции Соединенного Королевства, немецкий бизнес, в свою очередь, лишится 55 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.