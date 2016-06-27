Последствия референдума в Британии: фунт упал еще на 2%

Курс британского фунта стерлингов к доллару утром в понедельник, 27 июня, снизился на 2% - до отметки 1,3395 доллара за 1 фунт стерлингов - на фоне результатов референдума, на котором британцы приняли решение о выходе страны из Европейского союза, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

"На закрытии торгов в пятницу, 24 июня, фунт торговался на отметке 1,368 доллара. В тот день на фоне результатов референдума курс фунта к доллару снизился на 8,1% - это самое сильное падение фунта за день", - говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что фунт слабеет, пока инвесторы "продолжают переваривать негативные последствия решения Великобритании выйти из ЕС и ищут надежные активы, вроде государственных облигаций и золота.

"Утром в понедельник евро также слабел к доллару на 0,8%, до 1,1021 доллара за 1 евро, а иена росла на 0,5% — до 101,59 иен за 1 доллар. Инвесторы наблюдают за реакцией Банка Японии, который может вмешаться, чтобы сдержать рост валюты до самого высокого уровня за последние два года", - подчеркивают в статье.

24 июня, после того как стало известно, что жители Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС, курс фунта опустился до 1,35 доллара. В последний раз так низко британская валюта торговалась в 1985 году.