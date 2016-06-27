Китай ослабил курс юаня до минимума с декабря 2010 года

Народный банк Китая понизил курс национальнеой валюты КНР юаня к американской валюте на 559 базисных пунктов до 6,6375 за доллар, сообщает Росбалт.

"Это новый минимальный показатель с декабря 2010 года", - говорится в сообщении.

"Колебания на финансовых рынках, вызванные решением о выходе Великобритании из ЕС, сказываются и на юане", - указал эксперт столичного Университета Цинхуа Ли Даокуй.

Тем временем основные европейские валюты в ходе торгов утром в понедельник остаются под давлением после решения Великобритании по итогам референдума.

Так, по состоянию на 7:29 курс фунта стерлингов к доллару США снизился до 1,3391 доллара с 1,3676 за фунт на предыдущих торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,1020 с 1,1116 доллара за евро.

23 июня 2016 года в Британии прошел плебисцит, по итогам которого победили евроскептики. После подсчета результатов голосования во всех 382 округах сторонники выхода страны из Евросоюза (Brexit) получили 51,9% голосов. Итоги референдума были неожиданными и спровоцировали панику на мировых рынках.