Последствия Brexit: Италия готова влить в банки 40 миллиардов евро

Власти Италии разрабатывают меры стабилизации банковского сектора после неожиданного итога британского референдума о членстве в Евросоюзе, сообщает Росбалт.

"По данным источников газеты Il Fatto Quotidiano, правительство может влить в проблемные банки до 40 миллиардов евро в обмен на их акции. Для этого Рим может быть вынужден разместить дополнительные транши долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что итальянский кабинет министров во главе с премьером Маттео Ренци уже обсуждает возможные меры с Еврокомиссией.

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"В Corriere della Sera и La Repubblica добавляют, что Италия намерена воспользоваться положениями законодательства ЕС о господдержке отдельных отраслей в случае чрезвычайных обстоятельств, чтобы решить долгосрочные проблемы банковской отрасли", - подчеркивает издание.

23 июня 2016 года в Британии прошел референдум, по итогам которого победили евроскептики. После подсчета результатов голосования во всех 382 округах сторонники выхода страны из Евросоюза (Brexit) получили 51,9% голосов.

Итоги референдума были неожиданными и спровоцировали панику на мировых рынках. Впрочем, референдум носит рекомендательный характер. Это означает, что теоретически результаты волеизъявления могут быть вынесены на рассмотрение парламента.