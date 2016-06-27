Brexit отсрочит повышение ставки ФРС США - СМИ

Дальнейшее укрепление американской валюты на фоне решения Великобритании по итогам референдума выйти из состава Евросоюза (Brexit) станет новым дестабилизирующим элементом на рынках и заставит Федеральную резервную систему (ФРС) США отложить повышение ставки, сообщает Прайм со ссылкой на Financial Times.

"По итогам своего июньского заседания Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, а также сохранил прогноз по повышению ставки в 2016 году до среднего уровня в 0,9%, ожидая, таким образом, два повышения до конца текущего года", - говорится в сообщении.

В четверг в Британии прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, за выход из союза проголосовали 51,9% британцев. Соцопросы свидетельствовали о количественном преимуществе противников Brexit, и участники рынка пребывали в уверенности, что Великобритания сохранит свое членство в ЕС. Поэтому результаты голосования стали настоящим шоком для многих инвесторов и аналитиков.

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"В краткосрочной перспективе главный негативный фактор - это неопределенность. Золотое правило ФРС - неопределенность замедляет экономический рост или, по крайней мере, потенциально может привести к этому. Они посмотрят и скажут, что должны сделать шаг назад и пересмотреть (темпы повышения ставки - ред.)", - считает главный экономист TIAA Global Asset Management Тим Хоппер (Tim Hopper).

Проблема американского регулятора состоит в том, что неопределенность относительно дальних отношений Великобритании и ЕС, скорее всего, будет сохраняться на протяжении ближайших месяцев, отмечает издание.

"Это происходит в ситуации, когда экономика США недостаточно сильна, и ФРС, очевидно, проведет переоценку траектории ставок в любом случае", - сказал аналитик японской финансовой компании Nomura.

Кроме того, по мнению экономиста Cornerstone Macro Роберто Перли (Roberto Perli), продолжающееся укрепление доллара может принести на глобальные рынки самую серьезную угрозу.