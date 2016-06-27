Китай продолжит осторожную монетарную политику

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил сегодня, что продолжит проводить осторожную монетарную политику и предупредительную бюджетную политику, сообщает Reuters.

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"В отчете о финансовой стабильности за 2016 год регулятор указал, что будет сохранять процентные ставки на разумном уровне, а также принимать жесткие меры для борьбы с незаконной финансовой деятельностью", - говорится в сообщении.

Китайский Центробанк также заверил, что расширит каналы и методы в банковском секторе, что позволит увеличить частные инвестиции. Налоги и сборы для компаний будут снижены, отметил ЦБ. Кроме того, будет создана нейтральная и подходящая монетарная и финансовая среда.

В настоящее время в Китае идет постепенное замедление темпов роста национальной экономики. В 2010 году темпы роста ВВП были на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года данный показатель замедлился до 7,7%, а в 2014 году - до 7,4%. Официальный правительственный прогноз роста ВВП на 2015 год составлял 7%, однако по итогам года этот показатель вырос лишь на 6,9%.