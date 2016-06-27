S&P понизило суверенный рейтинг Великобритании на две строчки

Прогноз по рейтингу агентство оставило «негативным», что оставляет возможность для дальнейшего его снижения, передает РБК.

Вместе с суверенным рейтингом S&P снизило и долгосрочный рейтинг Банка Англии — также с AAA до AA. Краткосрочный суверенный рейтинг Великобритании сохранен на уровне A-1+.

Читайте такжеMoody's на фоне Brexit понизило прогноз кредитного рейтинга Британии до "негативного"

Основной причиной резкого снижения кредитного рейтинга агентство назвало национальный референдум на прошлой неделе, по итогам которого британцы высказались за выход из Евросоюза. «По нашему мнению, это стало судьбоносным событием, которое приведет к менее предсказуемым, менее стабильным и менее эффективным политическим решениям в стране, — гласит заявление S&P. — Мы пересмотрели наш взгляд на организационное состояние Великобритании и более не считаем это их преимуществом».

«Негативный» же прогноз агентство объясняет увеличением рисков для экономики и бюджета, а также для роли британского фунта как важной резервной валюты. Помимо финансово-экономических вызовов, S&P отмечает и политические: например, угрозу нового референдума о независимости Шотландии. Большинство шотландцев, в отличие от англичан, высказались против выхода из Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, ранее в рейтинговом агентстве Standard & Poor's заявили, что кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА не соответствует обстоятельствам.