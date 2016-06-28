Fitch после Brexit понизило суверенный рейтинг Великобритании

Суверенный рейтинг Великобритании понижен с «АА+» до «АА», об этом говорится в официальном сообщении Fitch, передает РБК. Агентство объявило при этом негативный прогноз на дальнейшее изменение рейтинга.

Fitch указывает, что итоги референдума 23 июня окажут негативное влияние на экономику Великобритании, финансовую систему страны и политическую стабильность.

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По мнению экспертов Fitch, итоги референдума скажутся на снижении роста ВВП и изменении инвестиционного климата. Fitch указал, что при неопределенности последствий негативного эффекта от Brexit ВВП в 2016 году составил 1,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,9%, в 2017 году – 0,9%, в 2018 году – 0,9%.

В среднесрочной перспективе экономический рост также будет меньшим прогнозируемого из-за менее выгодных условий экспорта в страны ЕС, снижения уровня миграции и уменьшения прямых инвестиций из-за рубежа, отмечает Fitch.

При этом агентство подчеркивает, что ситуация в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от будущего торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом.

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Повлияют на дальнейшее экономическое развитие отставка премьер-министра Дэвида Кэмерона, а также ситуации в Шотландии, руководство которой предупредило о возможном новом референдуме о независимости этой области.

Ранее УНИАН сообщал, что рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Великобритании с высшего AAA до AA — то есть сразу на две строчки. Вместе с суверенным рейтингом S&P снизило и долгосрочный рейтинг Банка Англии — также с AAA до AA. Краткосрочный суверенный рейтинг Великобритании сохранен на уровне A-1+.