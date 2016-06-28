Порошенко: вопрос о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС решится в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Брюсселе по итогам переговоров с руководством ЕС.

«Мы договорились о макрофинансовой помощи, надеемся на то, что два последних пункта будут решены в ближайшее время», - заявил он.

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«После того как будет принято решение МВФ о выделении очередного транша Украине, ЕС присоединится к этому с предоставлением Украине макрофинансовой помощи вместе с кредитными гарантиями, которые предоставят нам США», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз 22 мая 2015 года подписали Меморандум о получении Украиной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд 800 млн евро, поступающей тремя траншами. Первый транш получен в 2015 году.

19 мая главы миссии Европарламента по бюджетному контролю Инге Грессли заявила, что Украина еще не выполнила условия для предоставления ей 800 млн евро макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза.

Грессле отметила, что некоторые институты в Украине, от реформирования которых зависит получение европейской помощи, даже не знали о приезде контролирующей миссии.

«Вы можете спросить нас, как берутся эти объемы помощи 900 млн, 800 млн и другие суммы - это наши договоренности, транши, которые выплачиваются за выполнение конкретных обязательств», - сказала она.