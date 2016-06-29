В России из-за кризиса хотят заморозить расходы бюджета на три года

Министерство финансов России предложило зафиксировать расходы федерального бюджета на уровне 15,78 трлн рублей на ближайшие тир года - с 2017 по 2019 год, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на предложение ведомства по финансированию госпрограмм.

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"Расходы бюджета предлагается заморозить в номинальном выражении на уровне 15,78 трлн рублей в год на всю трехлетку. Это даже чуть меньше, чем уточненные расходы на 2016 г.: они составят 16,25 трлн руб", - пишет издание.

Газета отмечает, что это основное предложение финансового ведомства, о чем рассказал его представитель. "Это тот безрисковый уровень расходов, который мы можем себе позволить в текущей ситуации с учетом всех рисков", - отметил собеседник.

Учитывая уровень инфляции в России, в случае принятия предложений Минфина, расходы бюджета в реальном выражении сократятся за три года примерно на 20% к уровню текущего 2016 года, даже при условии достижения ЦБ целевого показателя в 4% инфляции в следующем 2017 году и позже.

"Судя по документу, многие расходы снижаются даже в номинальном выражении: по госпрограммам социальной поддержки граждан, обеспечения доступным жильем, развития здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Всего из 42 госпрограмм (они формируют примерно половину расходов бюджета) расходы в номинальном выражении сокращаются по 36", - отмечает издание.