Кабмин назначил замглавы Минэкономразвития по реформе оборонного заказа

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, который будет ответственен за реформу государственного оборонного заказа.

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Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства №442-р от 24 июня 2016 года.

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономразвития, в частности, в сферу ответственности нового замминистра войдет упрощение процедуры расчетов и утверждение единых подходов к формированию цены на продукцию, работы и услуги оборонного назначения.

До назначения заместителем министра Бровченко работал начальником отдела мобилизационной подготовки в государственном концерне "Укроборонпром". Он также работал на различных должностях в Министерстве обороны Украины и Минэкономразвития, в частности, был директором департамента экономики обороны и безопасности.

В данный момент в штате Минэкономразвития четыре заместителя министра: Юлия Ковалив, Юлия Клименко, Наталья Микольская и Максим Нефедов.