Brexit продолжает давить на курс евро

Курс евро к доллару в среду вновь перешел к снижению после роста на торгах днем ранее, поскольку на рынках сохраняется неопределенность в отношении последствий для мировой экономики решения Великобритании выйти из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 08.56 курс евро к доллару снижался до 1,1059 доллара с 1,1067 доллара за евро на торгах днем ранее. Курс доллара к иене опускался до 102,2 иены со 102,75 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 96,09 пункта, пишет Прайм.

На прошлой неделе в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Победу на нем одержали сторонники Brexit, на что мировые рынки отреагировали резким спадом. Во вторник опасения инвесторов по поводу негативных последствий выхода Британии из Евросоюза начали постепенно ослабевать благодаря заявлениям мировых правительств о готовности оказать поддержку своим экономикам.

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Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в день объявления результатов британского референдума заявил, что готов предоставить дополнительную ликвидность рынкам в евро и других валютах. Со схожим заявлением выступила Федеральная резервная система (ФРС) США, отметившая готовность предоставить американским банкам ликвидность при необходимости.

Во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что власти ЕС обеспечат необходимую защиту банковскому сектору еврозоны в связи с Brexit. В среду японский премьер-министр Синдзо Абэ дал поручение ЦБ страны предоставить необходимые средства рынкам для поддержания ликвидности, а также пообещал принять меры, чтобы снизить риски от Brexit.

Однако неопределенность вокруг дальнейшего вектора развития событий, связанных с Brexit, и их влияния на мировую экономику сохраняется. На этом фоне курс евро к доллару перешел к снижению после положительной динамики на торгах днем ранее. "Единственное, что ясно в Европе - это то, что все неопределенно", - резюмировали аналитики ANZ Bank, цитируемые агентством Рейтер.