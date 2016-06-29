Закон об отмене госрегистрации иностранных инвестиций вступил в силу

Закон об отмене обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций для предприятий и банков, который был принят Верховной Радой 31 мая, опубликован в газете «Урядовый курьер» от 25 июня и вступил в силу с 26 июня.

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Закон упрощает порядок привлечения инвестиций и вводит заявительный принцип государственного учета инвестиций, по которому всю статистическую информацию предоставляют предприятия с иностранным капиталом и банки.

Как сообщал УНИАН, существовавшая в Украине норма о госрегистрации инвестиций несла большие коррупционные риски и не была необходимой, поскольку участие иностранного капитала в уставных фондах украинских предприятий прописывается в их уставах, которые, в свою очередь, подлежат обязательному учету.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 млрд долл., что на 2,373 млрд долл., или на 5,19%, ниже показателя на начало прошлого года на уровне 45,745 млрд долл.

При этом объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в январе-декабре 2015 года составил 251,154 млрд грн, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период 2014 года.

В 2016 году правительство рассчитывает привлечь порядка 5 млрд долл. инвестиций.