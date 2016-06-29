Нацбанк укрепил официальную гривню к евро на 81 копейку

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2487.3395 (24 июня – 2488.2929)

100 EUR – 2752.4899 (24 июня – 2833.9168)

10 RUR – 3.7958 (24 июня – 3.8685)

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,86/24,90 грн/долл.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4830/27,5190 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3820 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,8734 грн/долл., к этому часу заключено 496 сделок на сумму 398,98 млн долл.