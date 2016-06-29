Бюджетная резолюция: Кабмин спрогнозировал курс гривни на ближайшие три года

Кабинет министров Украины в рамках формирования основных направлений бюджетной политики на 2017 год, а также на 2018 и 2019 годы, прогнозирует среднегодовой курс гривни в 2017 году на уровне 27,2 грн/долл., в 2018-2019 годах - на уровне 27,8-28,1 грн/долл.

Об этом говорится в Бюджетной резолюции, утвержденной правительством и опубликованной на официальном сайте Министерства финансов Украины.

«Бюджетная резолюция на 2017 год содержит ориентировочные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2018 и 2019 годы, которые позволят обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы в среднесрочной перспективе», - говорится в пояснительном документе к резолюции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня.

Документ включает прогнозы роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижение инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижение показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8%ВВП.

Минимальную зарплату планируют уравнять с показателем прожиточного минимума, ограничить размер госгарантий 5% доходов госбюджета, а также направлять не менее 1 млрд грн на государственные инвестпроекты в приоритетных областях экономики. Кроме того, в Кабмине полагают, что с 2017 году социальные стандарты в Украине будут ежегодно расти, и этот рост окажется выше показателей инфляции.