Бюджетная резолюция: у Гройсмана ожидают ежегодного роста экономики на 3-4%

Кабинет министров Украины в рамках формирования основных направлений бюджетной политики на 2017 год, а также на 2018 и 2019 годы, прогнозирует рост экономики Украины на уровне 3% в 2017 году и 4% в последующие два года, при этом индикативный показатель инфляции составляет 8,1% в 2017 году с последующим снижением до 5,5% в 2018 году и 5,2% в 2019 году.

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Об этом говорится в бюджетной резолюции, утвержденной правительством и опубликованной на официальном сайте Министерства финансов Украины.

«Проект Основных направлений бюджетной политики на 2017 год был разработан Министерством финансов в соответствии с Программой деятельности Кабинета Министров Украины, коалиционного соглашения, задач Плана приоритетных действий правительства на 2016 год и Стратегии устойчивого развития "Украина-2020". Он основывается на положениях программы сотрудничества с МВФ и другими международными организациями. При доработке проекта были учтены все предложения Администрации Президента Украины, министерств, Общего представительского органа стороны работодателей и репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне», - говорится в пояснительном документе к резолюции.

В частности, индикативные планы правительства по развитию экономики предусматривают рост номинального ВВП с 2,58 трлн грн в 2017 году до 2,86 трлн грн в 2018 году и 3,14 трлн грн в 2019 году. Дефицит госбюджета в 2017 году запланирован на уровне 3% с последующим снижением до 2,5% ВВП в 2018 году и 2,3% ВВП в 2019 годах. Уровень безработицы также должен снизиться - с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8%ВВП.

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Минимальную зарплату планируют уравнять с показателем прожиточного минимума, ограничить размер госгарантий 5% доходов госбюджета, а также направлять не менее 1 млрд грн на государственные инвестпроекты в приоритетных областях экономики.

Кроме того, в Кабмине полагают, что с 2017 году социальные стандарты в Украине будут ежегодно расти, и этот рост окажется выше показателей инфляции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. В ходе обсуждения документа министры также внесли в проект резолюции ресурсы для формирования 4 целевых фондов - фонда энергоэффективности, дорожного фонда, фонда поддержки малых фермерских хозяйств, а также фонда регионального развития. Как отмечал первый вице-премьер-министр Степан Кубив, бюджетная резолюция готовилась достаточно долго: в рамках подготовки документа министры провели более сотни тематических встреч. При этом Кубив предложил продолжить обсуждение бюджетной резолюции в случае необходимости на уровне правительственных комитетов.

Ранее в правительстве отмечали, что в дальнейшем в Украине бюджетный процесс будет изменен, и Министерство финансов, как ключевое министерство по формированию бюджета, будет нарабатывать проекты бюджета сроком на три года.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, проект Бюджетной резолюции направляется в парламент, где должен быть принят в качестве основы для формирования бюджета на 2017 год.