Правительство снизило единый социальный взнос для силовиков и опекунов

Кабинет министров снизил единый социальный взнос (ЕСВ) для несущих срочную службу в Вооруженных силах, СБУ, МВД и других силовых структурах, а также для опекунов детей-инвалидов и родителей, присматривающих за детьми до трехлетнего возраста.

Соответствующее постановление от 24 июня опубликовано на правительственном портале.

Как указывается в документе, правительство утвердило изменения в порядок начисления и уплаты единого соцвзноса за некоторые категории застрахованных лиц, получающих выплаты из госбюджета, для исполнения закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году».

Также данным постановлением Кабмин увеличил максимальный размер базы начисления ЕСВ с 17 до 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Читайте такжеМинистр соцполитики: рано или поздно пенсионный возраст в Украине придется поднять

Как сообщал УНИАН, правительство 24 июня сократило перечень профессий, которые имеют право на ранний выход на пенсию в связи с особенностями условий труда.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в списках профессий, имеющих право раннего выхода на пенсию, есть множество профессий, которые не существуют сегодня, например, кочегар паровоза, и которые нужно убрать. Он также привел в пример рентгенологов. По словам премьера, сейчас влияние рентгена на человека существенно меньше, чем 30 лет назад, когда составлялись эти списки.

Отмена права раннего выхода на пенсию для мужчин, средний возраст выхода на пенсию которых в Украине составляет 49 лет, позволит сократить дефицит Пенсионного фонда на 50-60 млрд грн. Такую мысль высказал эксперт общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галина Третьякова.

Сегодня в Украине существуют льготы по выходу на пенсию для множества профессий, таких как военные, прокуроры, работники вредных производств и т.д. Из-за этого средний возраст выхода мужчины в Украине на пенсию составляет 49 лет. При этом, женщины выходят на пенсию в среднем в 55 лет. Эксперты отмечают, что в развитых странах нет практики выхода не пенсию мужчин в столь раннем возрасте вне зависимости от их профессий.