Украина примет участие в докапитализации Всемирного банка, проходящей в рамках выполнения резолюции управляющих банка №613 "Общее увеличение капитала 2010".

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Как отмечается в правительственном распоряжении №445, соответствующее решение будет оформлено специальным документом - Инструментом подписки, который подпишет министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Украине будет выделено 2933 дополнительных акции акционерного капитала Международного банка реконструкции и развития (группы Всемирного банка - УНИАН)", - говорится в пояснительной записке к правительственному распоряжению.

Справка УНИАН. Украина является членом Всемирного банка с 1992 года. Банк реализует в нашей стране проекты развития корпоративного сектора экономики в различных сферах, включая дорожное хозяйство, инфраструктуру, агропроизводство и энергетику, а также государственного управления.