Суд подтвердил законность решения НБУ о признании неплатежеспособным банка "Юнисон"

Окружной административный суд города Киева подтвердил законность отнесения банка «Юнисон» к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности, отказав одному из акционеров банка в удовлетворении иска с требованием признать противоправным соответствующее решение Национального банка Украины.

Как сообщается на сайте НБУ, банк «Юнисон» был признан неплатежеспособным после того, как начиная с середины 2014 года регулятор неоднократно обращал внимание его руководства на несоответствие структуры собственности банка требованиям относительно ее прозрачности.

Как отметил НБУ, по состоянию на 1 января 2014 года акционерами банка были два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне: компания IDP Capital LTD с долей в капитале в 82,5% и компания MCHL Finance LTD с долей 17,5%. Нацбанк отметил, что информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась, поскольку участниками каждой из них были более 10 человек, ни один из которых не владел долей в 10% или более.

По информации НБУ, в ноябре 2014 года структура собственности банка изменилась, и его акционерами стали 11 юридических лиц, при этом информация о новых акционерах была раскрыта банком регулятору только после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» в марте 2015 года.

Как отметил НБУ, на дату отнесения банка к категории неплатежеспособных его акционерами были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей в 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании есть один конечный бенефициарный владелец - физическое лицо, при этом некоторые из этих физлиц были или остаются членами наблюдательного совета банка.

Также сообщается, что в рамках действующего законодательства истец может обжаловать решение суда в течение 10 дней со дня получения его копии.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отнесении банка «Юнисон» к категории неплатежеспособных 28 апреля из-за непрозрачности структуры собственности.

По информации НБУ, руководители банка с середины 2015 года утверждали, что провели его выкуп у предыдущего владельца, однако регулятор не согласовал их как владельцев существенного участия по причине несоответствия финансового состояния требованиям законодательства в части подтверждения источников происхождения средств.

Акционеры банка «Юнисон» 5 мая подали два иска в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решения НБУ о признании банка проблемным и неплатежеспособным, решение Фонда гарантирования о введении в банк временной администрации, а также решение НБУ о запрете на приобретение существенного участия акционерам банка «Юнисон».