"Крымнаш": Россия хочет вдвое сократить финансирование оккупированного полуострова

Министерство финансов России предлагает сократить расходную часть бюджета, сообщают Ведомости со ссылкой на предложение Минфина РФ по финансированию госпрограмм и основных направлений расходов федерального бюджета на 2017–2019 годов.

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"Более чем вдвое сокращается финансирование социально-экономического развития Крыма: со 149,3 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов) в 2016 году до 65,98 миллиарда (1 миллиард долларов) в 2019 году", - говорится в сообщении.

Также максимально сократят российскую госпрограмму по развитию физкультуры и спорта (более чем вдвое за три года), госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона – сразу в 20 раз.

Закрытая часть госпрограмм (в основном это оборонные расходы) тоже ожидает сокращение – на 15% за три года.

"Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник, а официальный представитель министерства удостоверил правильность цифр", - подчеркивает издание.