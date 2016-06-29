Банкиры предлагают Нацбанку снизить учетную ставку до 15%

Ассоциация "Украинский кредитно-банковский союз" поддерживает решение Национального банка Украины о снижении учетной ставки до 16,5% годовых и рекомендует регулятору в четвертом квартале текущего года снизить ставку до 15%.

Как отмечается в комментарии ассоциации, переданном УНИАН, такой уровень учетной ставки будет соответствовать целевому показателю инфляции на конец года около 12% с коридором для кредитных и депозитных операций НБУ.

Как отметили эксперты УКБС, снижение учетной ставки дает позитивный сигнал субъектам финансового рынка для активизации кредитной активности, однако для удешевления гривневых кредитов для бизнеса и положительного влияния на динамику экономического роста в стране необходимо реализовать еще ряд шагов, включая меры по восстановлению доверия к банковской системе, прекращение вывода с рынка прибыльных финучреждений и разработку программы развития малых и средних украинских банков.

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Как сообщал УНИАН, НБУ с 24 июня снизил учетную ставку на 1,5 п.п. - до 16,5% с 18% годовых. Регулятор снижает учетную ставку уже третий месяц подряд – после снижения до 18% годовых с 27 мая и до 19% годовых с 22 апреля.

Решение регулятора соответствует ожиданиям участников рынка, которые прогнозировали дальнейшее смягчение монетарной политики.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,1%, в годовом выражении - до 7,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.