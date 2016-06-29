В Украине выросла задолженность по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае 2016 года выросла на 0,9% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 1,8 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в мае увеличилась на 0,9% - до 1,2 миллиарда гривень.

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Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (71,2%). На работников сфер транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 10,5% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (23,5%), Донецкой (18,6%) и Харьковской (10,3%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле 2016 года сократилась на 5,1% по сравнению с мартом и на 1 апреля составила 1,8 миллиарда гривень.