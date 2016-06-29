В Украине увеличился уровень безработицы

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в первом квартале 2016 года вырос до 9,9%, или 1,77 миллиона человек, по сравнению с 9,1% по итогам 2015 года (1,73 миллиона человек), сообщила Государственная служба статистики.

В то же время по сравнению с первым кварталом 2015 года показатель безработицы вырос на 0,3 п.п.

При этом показатель безработицы для людей трудоспособного возраста (женщины в возрасте 15-58 лет и мужчины в возрасте 15-59 лет) по итогам января-марта 2016 года составил 10,3%.

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В Госстате отметили, что количество украинцев, которые имели официальный статус безработного в первом квартале текущего года, в целом составило 686,9 тысячи человек. Из них 14,9%, или 102 тысячи человек, за указанный период были трудоустроены.

На одно вакантное место в январе-марте 2016 года претендовало 9 человек. Количество зарегистрированных безработных на конец первого квартала составляло 467,5 тысячи человек.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1%, или 1,65 миллиона человек, по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года (1,85 миллиона человек).