Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,85 за доллар
Официальный курс НБУ на 30 июня: 100 USD – 2485,4409 гривни; 100 EUR – 2756,3540 гривни; 10 RUR – 3,8679 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2485,4409 (29 июня – 2487,3395)
100 EUR – 2756,3540 (29 июня – 2752,4899)
10 RUR – 3,8679 (29 июня – 3,7958)
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В среду, 29 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,83/24,86 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6035/27,6343 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3876/0,3884 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8544 гривни/доллар, к этому часу заключено 502 сделки на сумму 424,75 миллиона долларов.