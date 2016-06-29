Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,85 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2485,4409 (29 июня – 2487,3395)

100 EUR – 2756,3540 (29 июня – 2752,4899)

10 RUR – 3,8679 (29 июня – 3,7958)

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В среду, 29 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,83/24,86 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6035/27,6343 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3876/0,3884 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8544 гривни/доллар, к этому часу заключено 502 сделки на сумму 424,75 миллиона долларов.