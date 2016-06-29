Украина намерена привлечь 300 миллионов евро кредита у Германии на проекты в энергетике и инфраструктуре – Гройсман

Украина намерена привлечь у Германии кредит в размере 300 миллионов евро на реализацию проектов в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, комментируя итоги своего визита в Берлин.

"Мы говорили об инвестиционных проектах. Принято решение о реализации кредита в 300 миллионов евро на энергетику, инфраструктуру, железнодорожное хозяйство", - сказал Гройсман. Он не уточнил, из каких именно источников поступит финансирование, но подчеркнул, что стороны "приняли все решения, чтобы 300 миллионов евро были вложены в украинскую экономику".

Читайте такжеГройсман: Украина выполнила все технические требования для введения безвизового режима

При этом Гройсман обратил внимание на то, что немецкий бизнес также готов инвестировать в нашу страну.

"Я встречался с немецким бизнесом, там отмечают, что ситуация меняется к лучшему", - сказал глава правительства. Он напомнил, что в октябре 2015 года правительства двух стран приняли решение об учреждении в Украине украинско-немецкой торговой палаты, которая станет инструментом привлечения средств в Украину. "А встречи с бизнесом уверили меня, что немецкий бизнес готов наращивать инвестиции, развивать сотрудничество", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Гройсман посетил Германию с визитом 27-28 июня. Берлин стал второй после Вашингтона столицей, которую посетил глава правительства. Гройсман провел переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель, а также главами ряда министерств.