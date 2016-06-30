МВФ допускает понижение прогноза по ВВП Германии на фоне Brexit

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу миссии МВФ в Германии Энрику Детрагиаш, передает РБК.

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По ее словам, «Великобритания является важным экономическим партнером для Германии» и изменения в экономических отношениях между крупнейшей экономикой Европы и ее второго по величине члена не остаться незамеченным. «Конечно, мы думаем о пересмотре в сторону понижения», – сказала она.

Ранее в среду МВФ опубликовал прогноз роста ВВП Германии на ближайшие годы. Согласно ему, рост германской экономики в этой году составит 1,7% и 1,5% – в 2017 году. «Прогноз не отражает экономические последствия итогов референдума по выходу Великобритании из Европейского Союза», – отмечалось в отчете.

Ранее УНИАН сообщал, что референдум по выходу Британии из ЕС укрепил доллар США - это заставит Федеральную резервную систему США отложить повышение ставки. Напомним, по итогам своего июньского заседания Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых.