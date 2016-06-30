Обама: Выход Британии из ЕС замораживает перспективы инвестирования в страну

Об этом сказал президент США Барак Обама, передает Би-би-си. По словам американского лидера, "брексит" замораживает перспективы инвестирования в Великобританию и Европу в целом.

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При этом Барак Обама призвал руководство Великобритании и ЕС обеспечить выход должным образом.

Сам американский президент находится на саммите в Оттаве, где обсуждает укрепление экономических связей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

До референдума американский президент горячо поддерживал тех, кто выступал против выхода Великобритании из ЕС, и в апреле даже выступил на страницах британской газеты Daily Telegraph c колонкой, в которой описал преимущества сохранения членства в Евросоюзе.

Этот шаг президента США вызвал критику в Британии, так как многие сочли публикацию попыткой вмешательства во внутренние дела другой страны.

В среду президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что Британия не сможет сохранить доступ к единому рынку, если не будет уважать принцип свободного перемещения людей.

Саммит Евросоюза впервые за 40 лет проходил без Британии.

Вместе с тем, британские акции и курс фунта стерлингов начали постепенно расти, восстанавливая утраченные после референдума о "брексите" позиции.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что рост, наблюдаемый в последние несколько дней, может оказаться недолгим.

Британский премьер Дэвид Кэмерон, объявивший о своей отставке, сказал, что последний саммит ЕС в Брюсселе с его участием прошел в атмосфере "печали и сожаления".