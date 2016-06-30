Гривня продолжает укрепляться - 24,83 за доллар

В четверг, 30 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,81/24,83 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5887/27,6084 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3868/0,3874 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,8230 грн/долл., к этому часу заключено 47 сделок на сумму 19,8 млн долл.