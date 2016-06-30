У Гонтаревой ожидают роста ВВП в этом году на 1,1% при инфляции 12%

Национальный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины в текущем году на 1,1% и прогноз по инфляции в 12% на конец года.

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Об этом говорится в материалах НБУ к пресс-конференции по итогам реформирования финансового сектора Украины за 2014 - 2016 годы.

Согласно презентации регулятора, обменный курс национальной валюты стабилизирован, а валютный рынок Украины достаточно сбалансирован, что позволяет прогнозировать экономический рост на уровне 1,1%.

При этом, как отмечается в презентации, пик по инфляции уже пройден и ожидается ее снижение до 12% до конца 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,1%, в годовом выражении - до 7,5%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.