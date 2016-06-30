Сорос: решение Британии о выходе из ЕС "развязало" кризис на финансовых рынках

Об этом заявил американский финансист Джордж Сорос, выступая в Европарламенте, передает Росбалт. По его мнению, до Brexit кризис разворачивался медленными темпами, но после него негативные тенденции ускорятся. Вполне вероятно, предполагает финансист, что в дальнейшем усилятся и показатели дефляции, которые отмечались ранее.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум , по итогам которого победили евроскептики.

Перед тем, как стало известно о решении Великобритании, Сорос предсказывал, что страна будет вынуждена девальвировать фунт стерлинга и исключить его из европейского механизма валютных курсов. Также миллиардер предупреждал о неизбежности "жесткой посадки" экономики Китая и о серьезной девальвации фунта после решения о выходе Британии из ЕС.

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Как рассказал финансист, европейская банковская система не оправилась от финансового кризиса, и теперь ее ждут серьезные испытания. "Фунт стерлинга упал, Шотландия желает выйти из состава Соединенного Королевства. На этом фоне многие, кто голосовал за выход из Евросоюза начали осознавать, что их ждет невзрачное будущее, с которым им придется столкнуться. Многие даже переосмыслили свои лживые заявления об итогах Brexit", - заявил Сорос.

Европейскому региону, еще не оправившемуся после кризиса, теперь придется столкнуться с новым спадом, предупреждает он. Но в преодолении трудностей может помешать "упертость" немецких политиков, поскольку в настоящее время власти еврозоны должны придерживать антициклической экономической политики.