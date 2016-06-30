Нацбанк ожидает роста международных резервов до $18,7 миллиарда на конец года

Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины до 18,7 миллиарда долларов на конец 2016 года (с 13,3 миллиарда долларов в 2015) и до 22,6 миллиарда долларов - на конец 2017 года.

Об этом говорится в материалах НБУ к пресс-конференции по итогам реформирования финансового сектора Украины за 2014 - 2016 годы.

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Как отмечается в документе, девальвация гривни способствовала существенной коррекции внешнеэкономических дисбалансов – снижению дефицита текущего счета платежного баланса.

"Благодаря возобновлению программ финансирования Международного валютного фонда, Европейского Союза и Всемирного банка, ожидается рост золотовалютных резервов до 18,7 миллиарда долларов на конец 2016 года и 22,6 миллиарда долларов - на конец 2017 года", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня 2016 года составили 13,536 миллиарда долларов. США в эквиваленте, что на 2,2%, или на 295 миллионов долларов, больше показателя на 1 мая.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов.