МВФ назвал банки, которые вносят наибольшие риски для мировой финансовой системы

В докладе МВФ «Программа оценки финансового сектора» говорится, что среди глобальных системно значимых банков (GSIBs) Deutsche Bank привносит наибольшие риски для мировой финансовой системы. Следом за немецким банком по системным рискам идут HSBC и Credit Suisse.

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Кроме того, как отмечает МВФ, внешний негативный эффект от возможных шоков в немецкой банковской системе будет выше, чем эффект внутри страны. Такая же ситуация наблюдается с банковскими системами Франции, Великобритании и США.

«В особенности Германия, Франция, США и Великобритания представляют наибольшие риски по внешним побочным результатам, которые измеряются в процентах потери капиталов другими банковскими системами из-за банковских шоков в этих странах», — говорится в докладе, передает РБК.

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Доклад МВФ вышел на фоне провала американским подразделением Deutsche Bank стресс-тестов Федеральной резервной системы США. Из 33 банков, проходивших стресс-тесты, не справились только два: помимо Deutsche Bank это испанский Santander. ФРС отмечает, что тесты были провалены в связи с «масштабными и существенными недостатками в процессах капитального планирования».

ФРС отметила, что, несмотря на то что оба банка после прошлогоднего провала стресс-тестов показали улучшение и обладают надлежащим капиталом, планирование этих банков «по-прежнему основывается на допущениях и аналитике, которые не являются надлежащими и обоснованными».

Акции Deutsche Bank существенно потеряли в цене после решения на референдуме в Великобритании о выходе страны из Евросоюза. Котировки акций банка снижались до минимума с 1988 года (момента основания немецкого фондового индекса DAX). Миллиардер Джордж Сорос сразу после Brexit занял короткую позицию на 7 млн акций банка (около 0,51% акционерного капитала Deutsche Bank).