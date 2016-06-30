Госдолг Франции почти сравнялся с ВВП

Тем самым госдолг страны приблизился к рекорду. Максимум в 97,6% был зафиксирован в апреле-июне 2015 года, сообщает Росбалт.

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"Ранее в июне стало известно, что потребительские цены во Франции в мае 2016 года повысились на 0,4% относительно предыдущего месяца. В годовом же исчислении потребительские цены в стране не изменились в мае после снижения на 0,2% в апреле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,1% в годовом выражении.

ВВП Франции по итогам I квартала 2016 года увеличился на 0,6% (по второй оценке) по сравнению с предыдущим кварталом, когда его рост составил 0,4%. Ранее Insee оценивало рост экономики в январе—марте текущего года на уровне 0,5%. В годовом исчислении ВВП Франции вырос в I квартале на 1,4% (по предварительной оценке — 1,3%).