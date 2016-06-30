Нацбанк хочет снизить максимальную сумму расчетов наличными

Национальный банк Украины планирует снизить максимальную сумму расчетов наличными, которая в настоящее время установлена на уровне 150 тысяч гривень.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Владислав Рашкован.

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"Мы хотели это делать, но вопрос, насколько я понимаю, что это требование закона. Мы работаем с комитетом (профильным комитетом Верховной Рады Украины - УНИАН), чтобы в том числе это сделать", - сказал Рашкован.

При этом он подчеркнул, что необходимо параллельно дать возможность гражданам без ограничений рассчитываться безналичным способом, развивая инфраструктуру безналичных платежей и повышая финансовую грамотность населения.

Сумму и возможные сроки пересмотра потолка наличных расчетов Рашкован не назвал. "Это будет зависеть от нашего сотрудничества с парламентом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Национальный банк сообщал, что намерен снизить предельную сумму наличных расчетов между физическими лицами до 50 тысяч гривень.

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тысяч гривень, для физлиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, - до 150 тысяч гривень.